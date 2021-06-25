GERMANIA, ATTACCO CON COLTELLO, ALMENO 3 MORTI E 6 FERITI A WÜRZBURG

FLASHUn uomo ha attaccato con un coltello diverse persone a Wurzburg, in Baviera, almeno tre persone sono state uccise e altre sei ferite, riporta il quotidiano tedesco Bild.Dai video postati sui soci...

A cura di Redazione 25 giugno 2021 19:06

Condividi