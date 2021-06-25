95047

GERMANIA, ATTACCO CON COLTELLO, ALMENO 3 MORTI E 6 FERITI A WÜRZBURG

FLASHUn uomo ha attaccato con un coltello diverse persone a Wurzburg, in Baviera, almeno tre persone sono state uccise e altre sei ferite, riporta il quotidiano tedesco Bild.Dai video postati sui soci...

25 giugno 2021 19:06
FLASH

Un uomo ha attaccato con un coltello diverse persone a Wurzburg, in Baviera, almeno tre persone sono state uccise e altre sei ferite, riporta il quotidiano tedesco Bild.

Dai video postati sui social si vede il presunto attentatore, un uomo di colore vestito con un pantalone ed una maglietta a maniche lunghe beige, brandire un coltello mentre alcune persone tentano di fermarlo.

La polizia tedesca afferma che nella città situata a nord della Baviera è in corso una "grande operazione" e che l'aggressore è stato fermato da un colpo alla gamba.

Le aree del centro città sono ancora bloccate, sul posto ambulanze e numerosi veicoli della polizia.

 

In Würzburg soll es Hetzjagden auf einen Asylbewerber gegeben haben pic.twitter.com/6OeqwMWlIz

— Dummbatz vor dem Herrn (@ThrowingAllaway) June 25, 2021

