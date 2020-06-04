IN PAGAMENTO LE BORSE DI STUDIO PER GLI ANNI 2014/2015 E 2015/2016
Dopo il nostro articolo a seguito delle Vostre giuste segnalazioni, abbiamo il piacere di comunicare che la situazione delle Borse di Studio si è sbloccata.
Nei giorni scorsi sono stati erogati attraverso bonifici le borse di studio agli studenti, virtuosi e a carico di famiglie con basso reddito, inseriti nelle graduatorie degli anni 2014/2015 e 2015/2016.
Adesso è possibile secondo il seguente calendario il pagamento direttamente nelle filiali Unicredit
- Dal 25 Maggio al 27 Maggio dalla lettera A alla lettera B
- Dal 28 Maggio al 01 Giugno la lettera C
- Dal 03 Giugno al 05 Giugno le lettera D-F-I
- Dal 08 Giugno al 10 Giugno le lettera G-L
- Dal 11 Giugno al 15 Giugno le lettera H-K-M-O
- Dal 11 Giugno al 18 Giugno le lettera N-P
- Dal 19 Giugno al 23 Giugno le lettera R-T-V
- Dal 24 Giugno al 26 Giugno le lettera Q-S-U-W-Z