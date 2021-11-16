GIALLO AD AIDONE; TROVATA DONNA MORTA A CASA CON IL CRANIO FRACASSATO
Una donna di 69 anni, V.M. è stata uccisa nella notte ad Aidone (Enna).Stamani un familiare avrebbe telefonato ai carabinieri dicendo che la congiunta si sarebbe suicidata.I militari giunti nell'abita...
Stamani un familiare avrebbe telefonato ai carabinieri dicendo che la congiunta si sarebbe suicidata.
I militari giunti nell'abitazione hanno trovato il cadavere in una pozza di sangue con la testa fracassata e lì vicino un batticarne e un coltello.
Il medico legale, da un primo esame, avrebbe escluso il suicidio. I carabinieri della stazione di Aidone, della compagnia di Piazza Armerina e del reparto operativo del comando provinciale di Enna, indagano per omicidio. Stanno interrogando i familiari.
La vittima era una casalinga.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO