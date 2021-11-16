GIALLO AD AIDONE; TROVATA DONNA MORTA A CASA CON IL CRANIO FRACASSATO

Una donna di 69 anni, V.M. è stata uccisa nella notte ad Aidone (Enna).Stamani un familiare avrebbe telefonato ai carabinieri dicendo che la congiunta si sarebbe suicidata.I militari giunti nell'abita...

A cura di Redazione 16 novembre 2021 14:50

