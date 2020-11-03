GIARRE. ACCOLTELLA IL TITOLARE DI UNA RIVENDITA DI AUTO: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Giarre, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Giarre, hanno arrestato il 32enne Rosario ARENA, del posto, ritenuto responsabile di tentato omic...

I Carabinieri della Stazione di Giarre, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Giarre, hanno arrestato il 32enne Rosario ARENA, del posto, ritenuto responsabile di tentato omicidio.

Nella giornata di ieri i militari sono intervenuti in corso Lombardia, nei pressi di una rivendita di autoveicoli usati, poiché alcuni cittadini avevano segnalato al 112 NUE una lite in corso tra due persone e l’avvenuto accoltellamento di una di esse da parte del contendente.

Al loro arrivo i militari hanno effettivamente trovato l’uomo, un 59enne del posto titolare della rivendita di veicoli, che sanguinava poiché ferito con un’arma da taglio all’addome quindi, immediatamente soccorso con l’intervento di personale medico del 118, hanno avviato una veloce attività investigativa che ha in breve portato all’arresto dell’ARENA.

La vittima, trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania è stata riscontrata affetta da “ferite da taglio multiple, lacerazione muscolare con sanguinamento attivo, sanguinamento intraddominale, ispessimento parietale colon dx”, ma non versa in pericolo di vita.

Le cause che hanno portato al fatto di sangue, comunque tuttora in corso di accertamento, sono verosimilmente da addebitare ad una lite degenerata tra i due.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Giarre.