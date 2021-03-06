GIARRE . ARRESTATI TRE TOPI D’AUTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza il 40enne Giuseppe GALATOLA, il 25enne Andrea GUARDALÀ e il 38enne Riccardo PUGLISI, tutti del posto, poi...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza il 40enne Giuseppe GALATOLA, il 25enne Andrea GUARDALÀ e il 38enne Riccardo PUGLISI, tutti del posto, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

L’equipaggio della gazzella, impegnato nel controllo del territorio, ha sorpreso il terzetto in via Sciacca a bordo di due autovetture, una Fiat Multipla che spingeva letteralmente una Fiat Panda, poco prima rubata nella vicina via Siracusa.

I militari, bloccati i ladri, hanno perquisito la Fiat Multipla all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati degli arnesi comunemente utilizzati per lo scasso.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.