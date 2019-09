GIARRE; FERMATI TRE PREGIUDICATI CATANESI MENTRE RUBAVANO I CAVI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Erano già riusciti a portare via un chilo di cavi da cui ne avrebbero ricavato il rame da rivendere al mercato nero, ma è andata male per tre giovani ladri. Quest’ultimi, tre catanesi in trasferta a Giarre, erano intenti a rubare metri e metri di cavo interrato della pubblica illuminazione in via Michele Federico Sciacca. Qui, i carabinieri della Stazione di Giarre hanno beccato i tre in flagranza di reato, proprio in pieno giorno.

I cavi rubati, proprietà dell’Enel, erano tagliati in più punti. Il terzetto non ha fatto in tempo a caricare in auto tutta la refurtiva: gli agenti avevano, infatti, già bloccato tutta la zona. Gli arrestati sono Salvatore Trovato, 19 anni e Valerio Bisentini, 29 anni, entrambi pregiudicati, e un 22enne incensurato. Il giudice ne ha disposto gli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato in concorso in attesa del rito direttissimo previsto per oggi al Tribunale di Catania.