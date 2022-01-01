GIOIA, È LA PRIMA NATA A CATANIA NEL 2022

Si chiama Gioia e pesa 2 kg e 990 grammi la prima bimba nata a Catania nel 2022.La piccola è venuta alla luce un secondo dopo la mezzanotte del 1 gennaio nell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e...

A cura di Redazione 01 gennaio 2022 21:09

