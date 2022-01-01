GIOIA, È LA PRIMA NATA A CATANIA NEL 2022
Si chiama Gioia e pesa 2 kg e 990 grammi la prima bimba nata a Catania nel 2022.La piccola è venuta alla luce un secondo dopo la mezzanotte del 1 gennaio nell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e...
Si chiama Gioia e pesa 2 kg e 990 grammi la prima bimba nata a Catania nel 2022.
La piccola è venuta alla luce un secondo dopo la mezzanotte del 1 gennaio nell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia e PS del l'ospedale San Marco di Catania diretto da Emilio Lomeo, con un parto cesareo.
Mamma Giusi e la neonata stanno bene, circondate dalle cure del personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" guidata da Gaetano Sirna.
Nel reparto, dove già da due anni si assistono le donne affette da Covid, ieri sera, vigilia di Capodanno, tra le ore 20 e le 21.30, ci sono stati tre parti naturali da altrettante donne giunte da varie parti della Sicilia e ricoverate per essere seguite in quanto contagiate dal virus Sars-Cov 2. Mamme a bimbi stanno tutti bene