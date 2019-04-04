GIORNATA DI INCIDENTI STRADALI NEL COMPRENSORIO

Raffica d'incidenti nella giornata di oggi nel comprensorio di Paternò. Per fortuna non si segnala nessun ferito grave.Il primo è accaduto questa mattina intorno le ore 11 a Ragalna, precisamente in v...

Raffica d'incidenti nella giornata di oggi nel comprensorio di Paternò. Per fortuna non si segnala nessun ferito grave.

Il primo è accaduto questa mattina intorno le ore 11 a Ragalna, precisamente in via Pietro Micca che ha coinvolto due autovetture, una Ford Fiesta contro una Fiat Panda, la Ford Fiesta guidata da una donna, per cause in via d’accertamento, si è schiantata contro un muro, per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.

Probabile che l’impatto sia stato causato dal fondo bagnato.

Sul Posto, per i dovuti rilievi, la Polizia locale di Ragalna.

Il secondo in ordine cronologico è accaduto intorno alle ore 12.30 in Corso Italia, nei pressi della Lidl di Paternò.

Si è verificato uno scontro lieve tra una Peugeot 206 e una Lancia Ypsilon, ad avere la peggio una ragazza alla guida della Lancia Ypsilon, che per le ferite riportate, è dovuta ricorrere alla cure dei sanitari del 118 prontamente intervenuti.

La ragazza è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il terzo in ordine cronologico, si è verificato intorno alle ore 16.30 sulla SS 121 direzione Paternò nei pressi dello svincolo Palazzolo.

Un'autovettura, una Wolksvagen Golf, probabilmente a causa del manto stradale bagnato e viscido per la pioggia di queste ore ha effettuato un testa-coda per finire la sua corsa contro il guard rail.

Per fortuna non ci sono danni a persone.

Sul posto soccorsi e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.