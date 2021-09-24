GIOVANE PATERNESE INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E GLI DONA UNA DECORAZIONE CHE RAFFIGURA UNA PARTE DI PATERNO’ – LE FOTO

E’ stato in visita a Palazzo dei Normanni, e ha avuto l’onore di incontrare e parlare con il presidente della Regione Nello Musumeci. Parliamo del piccolo Antonino Caponnetto, 10 anni, paternese figli...

E’ stato in visita a Palazzo dei Normanni, e ha avuto l’onore di incontrare e parlare con il presidente della Regione Nello Musumeci. Parliamo del piccolo Antonino Caponnetto, 10 anni, paternese figlio di Salvo e Sara che da tempo si è distinto nella sua classe, per vari argomenti legati all'educazione civica.

E proprio grazie al suo impegno, Antonino, ha avuto la possibilità di vedere come funziona la macchina Amministrativa Regionale, la Sala dell’Ars e varie parti del Palazzo.

Poi, il piccolo Antonino, dopo la visita ha incontrato il presidente Musumeci, a cui ha voluto donare un decorazione in pietra lavica , realizzata dalla bravura del Paternese, Giuseppe Parisi, che raffigura la collina storica di Paternò.

Il Presidente, ha elogiato il ragazzino, per la sua intraprendenza e per quanto realizzato, ringraziandolo per il bellissimo plastico. Emozionato il ragazzino, ma anche i suoi genitori che lo hanno accompagnato.

Ad Antonino, mandiamo anche i Nostri auguri, per un futuro sempre più splendente.