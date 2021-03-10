GIRAVA IN AUTO ARMATO: ARRESTATO PRESUNTO AFFILIATO A UN CLAN MAFIOSO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone, coadiuvati da locale personale della Polizia di Stato, hanno arrestato il 53enne Marco GRIMALDI, del posto, responsabile di porto i...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone, coadiuvati da locale personale della Polizia di Stato, hanno arrestato il 53enne Marco GRIMALDI, del posto, responsabile di porto illegale e detenzione abusiva di armi.

Nel corso di un controllo stradale sulla SS. 417, gli operanti hanno imposto l’alt al guidatore di una Fiat Punto che, ad un immediato controllo risultava essere un pregiudicato già affiliato al clan Laudani intesi “mussi i ficurinia” che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta cal. 22, con 10 cartucce nel caricatore e non censita presso la relativa banca dati.

L’uomo pertanto, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone. (g/t)