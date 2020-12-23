GLI AUGURI DI BUON NATALE SU 95047.IT: INVIA UN VIDEO PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

Sarà un Natale sicuramente diverso quello che ci apprestiamo a vivere, che arriverà alla fine di un anno difficile e che non facilmente scorderemo. Restrizioni e distanziamento sociale ci hanno tenuto...

Sarà un Natale sicuramente diverso quello che ci apprestiamo a vivere, che arriverà alla fine di un anno difficile e che non facilmente scorderemo. Restrizioni e distanziamento sociale ci hanno tenuto lontani in questi mesi di emergenza sanitaria e anche a Natale, molti, festeggeranno separati dai propri affetti.

Per questo motivo, il video di Natale 2020 di 95047.it vuole essere occasione per scambiarci gli auguri e sentirci più vicini.

Il video, della durata massima di un minuto, sarà aperto alla partecipazione di tutti i lettori che vorranno contribuire inviando messaggi di auguri. Saranno pubblicati in un unico speciale filmato, nel giorno di Natale e Santo Stefano, sui canali social (Facebook e Instagram) e sul canale Youtube di 95047.it

Potrete fare gli auguri di Buon Natale, se vorrete potrete dedicarli a qualcuno in particolare, potete inviarci anche il vostro pensiero su questo particolare Natale, raccontarci come lo festeggerete, oppure un messaggio di ben augurale per un futuro che speriamo possa essere migliore.

Per farlo basterà inviare un video della durata massima di un minuto, possibilmente girato in orizzontale in un ambiente luminoso, preferibilmente in orizzontale con il formato mp4.

Inviate i vostri video messaggi , indicando il nome e cognome dell’autore, con WhatsApp (395 9504777 ) oppure via email al seguente indirizzo [email protected].

Da 95047 grazie a tutti i lettori che vorranno partecipare!