GLI ESERCENTI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI DI PATERNO' CHIEDONO LA CHIUSURA DOMENICALE DI TUTTI I SUPERMERCATI

Ieri pomeriggio, i proprietari di tutti i supermercati del comune di Paternò, a conduzione privata, hanni chiesto ed ottenuto un appuntamento con il Sindaco Nino Naso, per presentargli l' idea di "Dom...

13 giugno 2020
GLI ESERCENTI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI DI PATERNO' CHIEDONO LA CHIUSURA DOMENICALE DI TUTTI I SUPERMERCATI
Ieri pomeriggio, i proprietari di tutti i supermercati del comune di Paternò, a conduzione privata, hanni chiesto ed ottenuto un appuntamento con il Sindaco Nino Naso, per presentargli l' idea di “Domenica in famiglia”, ovvero la chiusura OBBLIGATORIA di tutti i supermercati nella giornata di Domenica.

Crediamo sia un modo per ritornare alle vecchie ma buone e sane abitudini nella quale la domenica era fatta di famiglia e riposo, dichiara Placido, il proprietario di un supermercato, perché crediamo che la domenica sia un giorno di riposo che dovrebbe toccare a tutti di diritto, che mai come adesso tocca il sociale e che accomuna moltissime famiglie.

Già da questa settimana 14/6 TUTTI I SUPERMERCATI PRIVATI DI PATERNÒ RIMARRANNO CHIUSI LA DOMENICA. Ovviamente sarà nostra premura presentare un’istanza protocollata al comune di Paternò per far sì che anche le grandi catene possano aderire all’iniziativa.

