GLI ESERCENTI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI DI PATERNO’ CHIEDONO LA CHIUSURA DOMENICALE DI TUTTI I SUPERMERCATI

Ieri pomeriggio, i proprietari di tutti i supermercati del comune di Paternò, a conduzione privata, hanni chiesto ed ottenuto un appuntamento con il Sindaco Nino Naso, per presentargli l' idea di “Domenica in famiglia”, ovvero la chiusura OBBLIGATORIA di tutti i supermercati nella giornata di Domenica.

Crediamo sia un modo per ritornare alle vecchie ma buone e sane abitudini nella quale la domenica era fatta di famiglia e riposo, dichiara Placido, il proprietario di un supermercato, perché crediamo che la domenica sia un giorno di riposo che dovrebbe toccare a tutti di diritto, che mai come adesso tocca il sociale e che accomuna moltissime famiglie.

Già da questa settimana 14/6 TUTTI I SUPERMERCATI PRIVATI DI PATERNÒ RIMARRANNO CHIUSI LA DOMENICA. Ovviamente sarà nostra premura presentare un’istanza protocollata al comune di Paternò per far sì che anche le grandi catene possano aderire all’iniziativa.