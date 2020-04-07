GLI HIPPY DELLA RENAULT 4? È A MAZZARINO”, LO DICHIARA IL SINDACO DELLA CITTADINA: “FERMATI, SANZIONATI ED ISOLATI”

VI ricordate i “simpatici” artisti di strada diventati popolari qualche giorno fa? La Renault 4 con il suo equipaggio non è più ad Acitrezza, si trova a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.Non è...

VI ricordate i “simpatici” artisti di strada diventati popolari qualche giorno fa? La Renault 4 con il suo equipaggio non è più ad Acitrezza, si trova a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Non è una bufala, ma è la realtà raccontata da Vincenzo Marino sindaco di Mazzarino, 400 abitanti, che nel suo quotidiano video di ieri alla cittadinanza ha raccontato di aver avuto segnalazione della presenza dell’ormai famosa auto e del suo equipaggio proprio nelle campagne della sua cittadina.

“Ho provveduto ad identificarli e l’auto ed i suoi occupanti erano proprio quelli fermati dal Sindaco di Messina” racconta il Sindaco Marino.

“Ho parlato con il Prefetto ed abbiamo accertato l’inesistenza di autorizzazioni provvedendo pertanto a porre in isolamento i soggetti ed a sanzionarli. A loro verrà anche effettuato il tampone“.