GORIZIA: ANZIANA FA LA SPESA 11 VOLTE IN UN GIORNO, MULTATA

E' successo nel comune di Grado, in provincia di Gorizia, gli agenti della Polizia Municipale hanno notato una signora in strada più volte durante il corso della giornata.Dopo le prime uscite dell’anz...

E' successo nel comune di Grado, in provincia di Gorizia, gli agenti della Polizia Municipale hanno notato una signora in strada più volte durante il corso della giornata.

Dopo le prime uscite dell’anziana, gli agenti hanno deciso di fermarla per capire il motivo delle continue uscite. Quando hanno scoperto che gli spostamenti servivano per fare piccoli acquisti l’hanno redarguirla bonariamente invitandola a stare a casa e uscire solo in casi di reale necessità.

Ma gli ammonimenti non sono andati a buon fine. La donna ha fatto orecchie da mercante, ignorando gli avvertimenti ricevuti ed è uscita ancora e ancora per continuare a fare i piccoli acquisti quotidiani. I vigili affermano di averla incrociata ben 11 volte in un solo giorno.

All’undicesima uscita gli agenti non hanno potuto far altro che fermare nuovamente la signora per multarla per 280 euro che, se non pagata entro 30 giorni, aumenterà a 400 euro