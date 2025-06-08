Grave incidente a Tremestieri Etneo: scontro frontale tra due auto in via Roma

Tremestieri Etneo (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 giugno 2025, in via Roma, a Tremestieri Etneo. Per cause ancora in corso di accertamento da par...

Tremestieri Etneo (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 giugno 2025, in via Roma, a Tremestieri Etneo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli enti competenti, si è verificato un violento scontro frontale tra una Toyota Yaris e una Opel Corsa.

L’impatto è stato estremamente violento: l’urto ha causato l’esplosione degli airbag di entrambi i veicoli e ha fatto terminare le auto in mezzo alla carreggiata, bloccando completamente la circolazione. I

mezzi si sono scontrati anteriormente, con le parti frontali che si sono incastrate al centro della strada.

Il bilancio provvisorio dell’incidente è di una persona ferita, soccorsa immediatamente dai sanitari del 118 giunti sul posto. Dopo le prime cure prestate sul luogo dello scontro, il ferito è stato trasportato in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni né la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.