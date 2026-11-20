🔴 ULTIM'ORA PATERNÒ Grave incidente alla rotatoria di via Convento: soccorsi sul posto

Scontro nella tarda serata nei pressi del Liceo Scientifico. Sul posto Carabinieri e ambulanza. Disagi alla circolazione.

PATERNÒ – Ancora un incidente stradale alla rotatoria tra via Convento e corso Italia, nei pressi del Liceo Scientifico di Paternò. Lo scontro si è verificato nella tarda serata di venerdì 20 novembre intorno alle ore 23.00

Nell'incidente sarebbero rimaste coinvolte due automobili, protagoniste di un impatto che sarebbe stato particolarmente violento. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, e un'ambulanza, per le operazioni di soccorso.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte né l'eventuale presenza di feriti.

Disagi anche alla viabilità. L'accesso alla rotatoria per chi sale dalla zona della piscina risulta chiuso. Gli automobilisti possono invece proseguire verso i Cappuccini ed effettuare inversione per tornare nella direzione opposta.

Non è la prima volta che si verificano incidenti in questo punto della città, già teatro di altri sinistri stradali.

Notizia in aggiornamento.

Foto d'archivio: un precedente incidente avvenuto nella stessa rotatoria.