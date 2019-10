GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI CENTRO COMMERCIALE, AUTO SI RIBALTA SU UN LATO

ncora un pauroso incidente si è verificato questa sera intorno le ore 21, di oggi 11 ottobre 2019, sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.

Dalle primissime informazioni, per cause in vai d’accertamento due autovetture, una Fiat Punto ed una mini couper si sono scontrate, ed a causa del violento, impatto,successivamente, la mini car si è ribaltata su un lato.

A soccorrere immediatamente i malcapitati sono stati alcuni passanti.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza i mezzi, i carabinieri di Paternò per i rilievi e regolare il traffico e due ambulanze del 118 per i primi soccorsi.

Ferita, miracolosamente, in modo non grave una passeggera della couper

Tantissima paura per gli altri occupanti delle vetture.

Si registrano disagi e rallentamenti alla circolazione. Notizia in aggiornamento.