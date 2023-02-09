GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA MESSINA, L’AUTO FINISCE FUORI STRADA E RESTA IN BILICO. FERITO CONDUCENTE
Incidente stradale questa mattina , 09 Febbraio 2023 sull'Autostrada ME/CT tra gli svincoli di Giarre e Acireale a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale.Sul posto inviata la partenza del Distacc...
Incidente stradale questa mattina , 09 Febbraio 2023 sull'Autostrada ME/CT tra gli svincoli di Giarre e Acireale a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale.
Sul posto inviata la partenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto.
Intorno alle 9,32 giunti sul posto la squadra trovava il conducente già sulla barella del personale sanitario.
Non si conoscono al momento la gravita delle ferite riportate.
Dunque, si metteva in sicurezza il veicolo uscito fuori strada, sembrerebbe a causa di un incidente autonomo.
Report situazione interventi alle ore 11:00 del 09/02/2023 causa maltempo
n° 18 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania da inizio turno (ore 8:00), di cui n° 5 riguardanti alberi pericolanti
n. 7 riguardanti danni d’acqua e dissesti statici
n. 2 riguardanti soccorsi a persona
n° 14 interventi in corso di cui
n. 3 riguardante alberi pericolanti
n. 5 di dissesti statici e prosciugamenti
n. 1 ascensore bloccato
n. 2 soccorsi a persone
n. 1 incidente stradale autostrada CT/ME Direz Catania tra Acireale e Catania
Comuni interessati Catania, Caltagirone, Biancavilla, Misterbianco, Riposto, Acireale, Castiglione di Sicilia, Trecastagni
Chiamate inevase n. 34
Al momento non ci sono Interventi rilevanti
