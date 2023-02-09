95047

GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA MESSINA, L’AUTO FINISCE FUORI STRADA E RESTA IN BILICO. FERITO CONDUCENTE

Incidente stradale questa mattina , 09 Febbraio 2023 sull'Autostrada ME/CT tra gli svincoli di Giarre e Acireale a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale.Sul posto inviata la partenza del Distacc...

A cura di Redazione Redazione
09 febbraio 2023 12:45
GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA MESSINA, L’AUTO FINISCE FUORI STRADA E RESTA IN BILICO. FERITO CONDUCENTE -
Dintorni
Condividi

Incidente stradale questa mattina , 09 Febbraio 2023 sull'Autostrada ME/CT tra gli svincoli di Giarre e Acireale a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale.

Sul posto inviata la partenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto.

Intorno alle 9,32 giunti sul posto la squadra trovava il conducente già sulla barella del personale sanitario.

Non si conoscono al momento la gravita delle ferite riportate.

Dunque, si metteva in sicurezza il veicolo uscito fuori strada, sembrerebbe a causa di un incidente autonomo.

Report situazione interventi alle ore 11:00 del 09/02/2023 causa maltempo

18 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania da inizio turno (ore 8:00), di cui n° 5 riguardanti alberi pericolanti
n. 7 riguardanti danni d’acqua e dissesti statici
n. 2 riguardanti soccorsi a persona

14 interventi in corso di cui
n. 3 riguardante alberi pericolanti
n. 5 di dissesti statici e prosciugamenti
n. 1 ascensore bloccato
n. 2 soccorsi a persone
n. 1 incidente stradale autostrada CT/ME Direz Catania tra Acireale e Catania

Comuni interessati Catania, Caltagirone, Biancavilla, Misterbianco, Riposto, Acireale, Castiglione di Sicilia, Trecastagni

Chiamate inevase n. 34

Al momento non ci sono Interventi rilevanti
[9/2, 12:37] Vigili Del Fuoco: Incidente stradale su Autostrada ME/CT tra gli svincoli di Giarre e Acireale a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale.

Sul posto inviata la partenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto.
Intorno alle 9,32 giunti sul posto la squadra trovava il conducente già sulla barella del personale sanitario.

Dunque, si metteva in sicurezza il veicolo uscito fuori strada, sembrerebbe a causa di un incidente autonomo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047