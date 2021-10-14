GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA PALERMO
Grave incidente questa mattina, 14 ottobre 2021, sull'A19 Catania-Palermo nei pressi dello svincolo Catenanuova in territorio di Centuripe.
Pochi ancora i dettagli, un autovettura, per causa al vaglio dell'autorità è finita contro la cuspide del guardrail, penetrato longitudinalmente dentro l’abitacolo.
A causa del violento impatto, sono esplosi gli airbag
Sul posto i soccorsi.
Al momento non note le condizioni degli occupanti del mezzo.
Nel tratto tra lo Svincolo Gerbini e lo Svincolo Catenanuova, in direzione Palermo, si registrano forti rallentamenti, code pure in direzione opposta.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO