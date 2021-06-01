GRAVE INCIDENTE SULLA PALERMO CATANIA, UN UOMO GRAVE IN OSPEDALE

Un incidente stradale ha bloccato nel pomeriggio l’autostrada Palermo-Catania nella zona tra Trabia e Termini Imerese, direzione Palermo. Il conducente di un autocarro per ragioni ancora da accertare,...

Un incidente stradale ha bloccato nel pomeriggio l’autostrada Palermo-Catania nella zona tra Trabia e Termini Imerese, direzione Palermo. Il conducente di un autocarro per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è messo di traverso.

Il passeggero, un uomo di 44 anni di Palermo è stato sbalzato fuori dal tir ed è stato soccorso dai sanitari e portato subito in ospedale a Palermo: è arrivato al Civico in codice rosso. In azione polizia, vigili del fuoco, 118 e Anas.

Illesi l’autista, e un altro passeggero. Non risultano coinvolti altri mezzi. Il traffico è andato in tilt.