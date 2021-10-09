GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 - ELISOCCORSO SUL POSTO

Un gravissimo incidente è stato segnalato intorno alle ore 16,40 di oggi 09 Ottobre 2021 sulla ss284.Il sinistro si è verificato nei pressi di Passo Zingaro in territorio di Adrano che ha coinvolto u...

Un gravissimo incidente è stato segnalato intorno alle ore 16,40 di oggi 09 Ottobre 2021 sulla ss284.

Il sinistro si è verificato nei pressi di Passo Zingaro in territorio di Adrano che ha coinvolto un’auto e un motociclo.

Nell'incidente una persona è rimasta ferita in modo grave, vista la gravità del ferito sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro, e dopo aver stabilizzato il ferito, l'ha trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

sul posto i soccorsi ed il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Traffico al momento congestionato nel tratto interessato dal sinistro in entrambi del direzioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO