GRAVE INCIDENTE SULLA SS417, CATANIA GELA , SUL POSTO L'ELISOCCORSO

08 luglio 2019 18:22
FLASH
Gravissimo incidente poco dopo le ore 17, sulla SS417, la Catania-Gela, nei pressi di Sigonella in territorio di Catania.
Al momento pochi dettagli,ad essere coinvolti due autovetture.
Secondo le primissime informazioni, ci sono quattro feriti, vista la gravità di uno di loro è atterato pochi minuti fa l'elisoccorso.
Sul posto i Vigili del Fuoco, quattro ambulanze ed la Polizia per accertare la dinamica.
Al momento la strada è stata chiusa al traffico per permettere l'operazione di soccorso.
