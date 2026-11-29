Grave incidente sull’A19: autostrada chiusa tra Agira e Dittaino verso Palermo
Scatta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Agira. Traffico deviato lungo la SS192.
Arriva purtroppo la conferma del decesso di una persona nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina tra Agira e Dittaino. Il sinistro ha coinvolto due veicoli. L’autostrada rimane temporaneamente chiusa in direzione Palermo.
Disagi alla viabilità nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre 2026, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, a causa di un grave incidente stradale.
Secondo quanto comunicato nell’aggiornamento sulla viabilità delle ore 7.30, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Agira e Dittaino, all’altezza del chilometro 139,600.
Per gli automobilisti provenienti da Catania è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Agira, con rientro in autostrada allo svincolo di Dittaino, percorrendo la strada statale 192.
Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro, sui veicoli coinvolti e sull’eventuale presenza di feriti.
Si raccomanda agli automobilisti in transito lungo il tratto interessato di prestare la massima attenzione e di rispettare le indicazioni relative alla viabilità alternativa.
Seguono aggiornamenti.