GRAVE INCIDENTE SULL'A19, SCONTRO FRONTALE TRA UN’AUTO E UN AUTOCARRO

Grave incidente intorno alle ore 17.15 sull'autostrada A19 Catania - Palermo in territorio di Belpasso.

Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra le uscite di Gerbini e di Motta Sant'Anastasia. Per cause al momento non note, si è verificato un violento scontro frontale tra un autocarro Fiat Ducato ed una Bmw. Incidente avvenuto in un tratto in cui si viaggia su un’unica carreggiata a doppio senso di circolazione

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le persone ed i veicoli, presenti nel tratto interessato dal sinistro due ambulanze e la Polizia Stradale.

Al momento non si conosco le condizioni dei feriti. Nel tratto interessato dal sinistro ha momento si registrano lunghe code

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO