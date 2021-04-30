GRAVE INCIDENTE SULL'A19, SCONTRO FRONTALE TRA UN’AUTO E UN AUTOCARRO
FLASH
Grave incidente intorno alle ore 17.15 sull'autostrada A19 Catania - Palermo in territorio di Belpasso.
Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra le uscite di Gerbini e di Motta Sant'Anastasia. Per cause al momento non note, si è verificato un violento scontro frontale tra un autocarro Fiat Ducato ed una Bmw. Incidente avvenuto in un tratto in cui si viaggia su un’unica carreggiata a doppio senso di circolazione
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le persone ed i veicoli, presenti nel tratto interessato dal sinistro due ambulanze e la Polizia Stradale.
Al momento non si conosco le condizioni dei feriti. Nel tratto interessato dal sinistro ha momento si registrano lunghe code
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO