GRAVINA DI CATANIA. COLTIVAVA IN CASA LA CANAPA INDIANA: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un catanese di 24 anni, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.Al termi...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un catanese di 24 anni, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, i militari, avendo avuto accesso nell’abitazione del giovane coltivatore, ubicata in via Francia a Gravina di Catania, l’hanno perquisita riuscendo a rinvenire e sequestrare: 3 piante di canapa indiana in ottimo stato vegetativo dall'altezza media di mt 2, semi verosimilmente della medesima stessa sostanza, una lampada alogena utilizzata per la coltivazione, concimi, terriccio e vasi di diverse dimensioni.