GRAVINA DI CATANIA: MOTO CONTRO UN FURGONE, UN FERITO

Scontro tra un furgone ed una moto, verso le ore 07.00 di questa mattina, in via Aldo Moro a Gravina di Catania.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, i due mezzi coinvolti, un furgone Renaul e una moto si sarebbero scontrate frontalmente. Sono ancora da chiarire le cause dell’impatto e le eventuali responsabilità.

Ad avere la peggio il centauro, che avrebbe riportato alcune lesioni a seguito del violento sinistro, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.

Sul posto i Carabinieri di Gravina per i rilievi e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.