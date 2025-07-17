GRAVISSIMO INCIDENTE A PATERNÒ, CICLISTA TRAVOLTO SUL PONTE BARCA: INTERVIENE L’ELISOCCORSO

AGGIORNAMENTOIl paziente è giunto in Pronto Soccorso in codice rosso a seguito di politrauma. Dopo la valutazione iniziale, è stato trasferito in Rianimazione, dove si trova attualmente ricoverato in...

AGGIORNAMENTO

Il paziente è giunto in Pronto Soccorso in codice rosso a seguito di politrauma. Dopo la valutazione iniziale, è stato trasferito in Rianimazione, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni gravi.

La prognosi è riservata. Le principali lesioni riscontrate riguardano un trauma cranico e un trauma toracico.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30

È ripartito pochi minuti fa dallo stadio l’elisoccorso che ha trasportato il ciclista rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Ponte Barca.

L’uomo, un uomo di 63 anni secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato gravi ferite alla testa.

Le sue condizioni sono considerate serie. Il velivolo è diretto all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove il ferito riceverà le cure specialistiche necessarie.

Paternò, 17 luglio 2025 – Un gravissimo incidente si è verificato nella mattinata di oggi a Paternò, lungo il ponte Barca. Secondo le primissime ricostruzioni, un ciclista sarebbe stato investito da un mezzo in transito, il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso, dandosi invece alla fuga.

Il ciclista, dopo l’impatto, è rovinato violentemente a terra riportando ferite di estrema gravità.

Immediato l’allarme ai soccorsi: vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che inizialmente avrebbe tentato di atterrare in prossimità del luogo del sinistro.

Tuttavia, per motivi di sicurezza, il velivolo è stato costretto ad atterrare presso il campo sportivo "Falcone Borsellino".

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, stabilizzandolo prima del trasferimento in elicottero verso l’ospedale di Catania.

Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

A gestire i rilievi e la viabilità, completamente paralizzata nella zona, è la polizia municipale di Paternò, impegnata negli accertamenti del caso e nella ricerca del mezzo responsabile.

Non sono ancora noti ulteriori dettagli sull'identità del ciclista né sul veicolo coinvolto.