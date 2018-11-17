GRAVISSIMO INCIDENTE A PEDARA - ELISOCCORSO SUL POSTO
A cura di Redazione
17 novembre 2018 11:27
Incidente pochi minuti fa, a Pedara in via Alcide de Gaspari
L’incidente, di cui ancora non si conoscono molti particolari, secondo le prime informazioni, sarebbe molto grave, e vede coinvolti 2 giovani giovanissimi.
Sul posto i soccorsi e l'elissocorso.
Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.
