GRAVISSIMO INCIDENTE A PEDARA - ELISOCCORSO SUL POSTO

A cura di Redazione Redazione
17 novembre 2018 11:27
News
Incidente pochi minuti fa, a Pedara in via Alcide de Gaspari

L’incidente, di cui ancora non si conoscono molti particolari, secondo le prime informazioni, sarebbe molto grave, e vede coinvolti 2 giovani giovanissimi.

Sul posto i soccorsi e l'elissocorso.

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

