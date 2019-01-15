95047

GRAVISSIMO INCIDENTE QUESTA NOTTE SULL'A18, 3 MORTI E 2 FERITI

+++FLASH+++Un gravissimo incidente stradale si è verificato sull’autostrada A18 Messina-Catania, questa notte, intorno alle 04.00 , tra lo Svincolo Roccalumera e Messina che ha coinvolto un Tir e un’a...

15 gennaio 2019 08:18
+++FLASH+++

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sull’autostrada A18 Messina-Catania, questa notte, intorno alle 04.00 , tra lo Svincolo Roccalumera e Messina che ha coinvolto un Tir e un’automobile.

Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite: lo ha reso noto la Polizia stradale di Messina,

Una delle vittime è un poliziotto  che si trovava sul posto per un precedente incidente, il poliziotto sarebbe stato investito in pieno




In corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica.

L'agente era in servizio a Giardini Naxos.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e numerose vetture.

Al momento l'autostrada è chiusa, uscita obbligatoria Giardini-Naxos

IN AGGIORNAMENTO

 

 

