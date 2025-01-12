GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS284 A BRONTE: OTTO FERITI, UNO GRAVE

Oggi poco dopo le 12:30, un drammatico incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 284, in territorio di Bronte. Il bilancio è pesantissimo: i soccorritori riferiscono di almeno otto perso...

Oggi poco dopo le 12:30, un drammatico incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 284, in territorio di Bronte. Il bilancio è pesantissimo: i soccorritori riferiscono di almeno otto persone ferite, di cui una in condizioni gravi.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro frontale tra una Renault Megane e una Fiat Punto, nel quale è rimasta coinvolta anche una Land Rover della Forestale, ribaltatasi su una fiancata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Bronte, Biancavilla e Catania. A causa della gravità della situazione, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, atterrato sulla statale non lontano dal luogo dello scontro.

Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito d'urgenza al Cannizzaro di Catania.

Per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e liberare le persone rimaste intrappolate nei veicoli, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Adrano e Randazzo. Nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Randazzo hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro, che al momento rimane poco chiara.

La Strada Statale 284 è rimasta chiusa su entrambe le corsie di marcia per diverse ore, causando notevoli disagi alla circolazione. Per la messa in sicurezza della strada è intervenuto anche personale Anas, che ha lavorato per ripristinare la viabilità.

Le autorità continuano a indagare per fare piena luce sulle cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.