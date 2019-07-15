GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA
FLASHUn gravissimo incidente si è verificato è intorno alle 10 di stamattina, nei pressi dello svincolo della tangenziale di San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.Un auto, una Range rover, s...
A cura di Redazione
15 luglio 2019 11:12
FLASH
Un gravissimo incidente si è verificato è intorno alle 10 di stamattina, nei pressi dello svincolo della tangenziale di San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.
Un auto, una Range rover, secondo dinamiche ancora da chiarire, è uscita dalla carreggiata per poi capovolgersi su un fianco.
Sul posto ambulanze ed i Vigili del Fuoco per estrapolare le persone dal veicolo e mettere in sicurezza l'autovettura.
Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti
Traffico congestionato