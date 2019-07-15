95047

GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA

A cura di Redazione Redazione
15 luglio 2019 11:12
News
FLASH

Un gravissimo  incidente si è verificato è intorno alle 10 di stamattina, nei pressi dello svincolo della tangenziale di San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.

Un auto, una Range rover, secondo dinamiche ancora da chiarire, è uscita dalla carreggiata per poi capovolgersi su un fianco.

Sul posto ambulanze ed i Vigili del Fuoco per estrapolare le persone dal veicolo e mettere in sicurezza l'autovettura.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti

Traffico congestionato

