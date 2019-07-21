GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'ASSE DEI SERVIZI DI CATANIA, SEI FERITI

***FLASH***Gravissimo incidente è accaduto poco dopo le 20, in via Priolo Sopraelevata sull'asse dei servizi di Catania nei pressi dell Aeroporto in direzione porto.Per motivi ancora da accertare un a...

Gravissimo incidente è accaduto poco dopo le 20, in via Priolo Sopraelevata sull'asse dei servizi di Catania nei pressi dell Aeroporto in direzione porto.

Per motivi ancora da accertare un autovettura è andata a sbattere violentemente in modo autonomo.

Si registrano sei feriti gravi dei quali anche dei bambini e per questo motivo è stato richiesto l intervento di due squadre dei vigili del fuoco, distaccamento sud e distaccamento centrale sul posto per estrarre i malcapitati dalle lamiere contorte.

A bordo, erano presenti 4 adulti e 4 bambini tutti di nazionalità Rumena.

Sul posto presenti tre ambulanze per i primi immediati soccorsi.

Lunghe sono file e disagi alla circolazione. In aggiornamento.