GRECIA, FORTE TERREMOTO A CRETA: ALLARME PER POSSIBILE TSUNAMI

Un terremoto di magnitudo 6.7 è stato localizzato dal Centro Allerta Tsunami dell’INGV (CAT) alle 14:51 (ora italiana) di oggi, 2 maggio 2020. L’epicentro è localizzato in mare, circa 80 km a sud dell’isola di Creta.

A causa della magnitudo elevata, è stata diramata dal CAT-INGV un’allerta tsunami di livello rosso (Watch) per l’isola di Creta e altre isole della Grecia, mentre il livello di allerta è arancione (Advisory) per altre regioni della Grecia, per la Turchia, la Libia e l’Egitto.

Data la distanza dalle nostre coste, non è stata diramata un’allerta per le coste italiane, né per gli altri Paesi del Mediterraneo.

Al momento (le 15:45), il CAT-INGV ha diramato un messaggio di conferma dello tsunami, che è stato osservato al mareografo di Ierapetra sull’isola di Creta, sia pure con un’ampiezza finora contenuta (circa 15 centimetri, o circa 35 cm picco-picco).