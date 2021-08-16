GREEN PASS, ORDINANZA SOSPESA IN SICILIA: NON SERVE NEGLI UFFICI PUBBLICI
Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in attesa delle risultanze della avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali, ha temporaneamente sospeso l'art.5 de...
A cura di Redazione
16 agosto 2021 21:16
Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in attesa delle risultanze della avviata interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali, ha temporaneamente sospeso l'art.5 dell'ordinanza n.84 del 13 agosto scorso su "l'accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico" che prevede l'obbligo del Green pass.
Il provvedimento è stato adottato dal Capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, preposto del soggetto attuatore per l'emergenza Covid.