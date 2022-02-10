GRUPPO SCOUT PATERNÒ 3 " NON CI FERMEREMO, FINO A QUANDO LA PIAZZA VITTORIO VENETO NON TORNERÀ LIBERA E DI TUTTI"

In un momento storico in cui tutte le città del mondo intraprendono rivoluzioni green, fatte di pedonalizzazione degli spazi, sostenibilità e riduzione del traffico, a Paternò accade esattamente il co...

In un momento storico in cui tutte le città del mondo intraprendono rivoluzioni green, fatte di pedonalizzazione degli spazi, sostenibilità e riduzione del traffico, a Paternò accade esattamente il contrario.

Infatti, dal dicembre 2018, quella che ERA una tra le piazze più grandi della città è diventata come per magia un meraviglioso PARCHEGGIO.

Il Comune ha deciso di trasformare Piazza Vittorio Veneto – meglio nota come Piazza Sant’Antonio, in un semplice agglomerato di auto, in cui regnano caos ed anarchia. Tanto è vero che in diverse occasioni, i nostri lupetti hanno rischiato di essere investiti dalle auto circolanti sulla Piazza!

Per questo motivo, sono ormai tre anni che il nostro gruppo Scout porta avanti questa battaglia di civiltà, nell’interesse di tutti. A tal proposito, con l’intento di sensibilizzare i ragazzi, negli anni abbiamo piantato alberi, allestito aiuole, curato gli arredi urbani, per poi vederci derubati di uno spazio pubblico così importante.

A rendere la situazione ancor più incredibile, occorre ricordare che vi è un parcheggio a dir poco enorme sito esattamente davanti Piazza Vittorio Venero, ossia Piazza Nino La Russa (ex Giardino Moscato).

Riteniamo quindi assurdo dover chieder ad un’amministrazione di riconsegnare alla città uno spazio già esistente, seppur distrutto dal calpestio delle auto. Noi comunque non ci fermeremo, fino a quando la Piazza non tornerà LIBERA e di TUTTI.

Il gruppo Scout Paternò 3