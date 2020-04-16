GUANTI E MASCHERINE GETTATE PER STRADA, LE SEGNALAZIONE DEI NOSTRI LETTORI

Ormai sono diventati nostri oggetti abitudinari. Parliamo dei guanti e delle mascherine. Sono andati a ruba nei negozi (più o meno) specializzati.Ma il buonsenso, anzi la civiltà e l’educazione, impor...

Ma il buonsenso, anzi la civiltà e l’educazione, imporrebbero che, vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, sia i guanti che le mascherine, venissero smaltiti nella maniera corretta, nell’indifferenziato (tranne nel caso dei guanti in Pvc) dopo l’uso, che è stimato nell’ordine di alcune ore. Senza dimenticarsi, subito dopo, di lavare le mani.

Diverse segnalazioni si susseguono da giorni, cittadini indisciplinati , è proprio il caso di dirlo , di guanti e mascherine chirurgiche monouso abbandonati per strada e nelle vicinanze dei supermercati.

I pericoli non solo per l’ambiente, come ci sottolinea un nostro lettore, avendo lavorato per anni in laboratorio vi assicuro che i guanti usati da molti alimentaristi e non sono molto più contagianti delle mani che vengono bene o male lavate più spesso (questi soggetti come potete constatare sono più pericolosi degli zozzoni che spesso fate vedere ).

Si tratta infatti di materiali potenzialmente contaminati – basti pensare ai Covid-19 asintomatici – che, per quanto di certo non vengano raccolti volontariamente dalle persone, potrebbero comunque risultare pericolosi.

Allarme lanciato pure dalla Legambiente: “Ricordiamo che i dispositivi sanitari sono molto resistenti e potrebbero durare nell’ambiente decine di anni come accade per le buste di plastica più spesse o i flaconi di liquidi più resistenti – spiegano da Legambiente -

Responsabilizzare e informare i cittadini per combattere maleducazione e inciviltà è fondamentale soprattutto per evitare di ritrovarci in autunno, quando riprenderemo le nostre campagne ambientali, a dover liberare piazze strade e giardini da tanti guanti e mascherine oltre ai soliti rifiuti in plastica”.