HALLOWEEN E GIORNO DI MORTI A CONFRONTO: UN INCONTRO CON I MILITARI AMERICANI DI SIGONELLA ALLA G.B. NICOLOSI DI PATERNÒ

All’interno del progetto “Let’s learn together”, presso i locali dell’I.C “G.B.Nicolosi di via Scala Vecchia e via Libertà si è svolto oggi (6 novembre) un incontro didattico-educativo con i militari dell’associazione di sottufficiali US Air Force “TOP IV” della Stazione Aeronavale della Marina statunitense di Sigonella (NAS), coordinati dal dott. Alberto Lunetta , Responsabile delle Relazioni Esterne della NAS americana. L’incontro, organizzato dal Dipartimento di lingue Comunitarie, dalla prof.ssa Teresa Attaguile congiuntamente con il Dirigente scolastico ing. Davide Platania, ha messo a confronto la tradizione italiana della Festa di Ognissanti e la festa tipicamente anglosassone di Halloween. Nel corso dell’incontro, si è anche discusso, grazie all’intervento di militari americani di origine latino-americana, della tradizione messicana del “Día de los Muertos” ovvero il Giorno dei Morti che presenta forti analogie con la tradizione siciliana essendo frutto dell’eredità spagnola che la Sicilia condivide con il Messico. Le classi seconde, coinvolte nell'iniziativa, hanno accolto con grande entusiasmo ed interesse l’azione didattica proposta, dando prova delle competenze linguistiche maturate presso questa istituzione scolastica e con insegnanti specializzati.

Gli studenti paternesi hanno appreso che Il Giorno dei Morti, il Dia de Los Muertos e Halloween sono in realtà tre festività che differiscono notevolmente per tradizione e significato pur essendo accomunate dal tema della morte e dal “ritorno” degli spiriti in quel periodo dell’anno. I volontari americani, che per l’occasione hanno anche portato i loro figli, hanno messo in evidenza l’aspetto tipicamente ludico e divertente di Halloween che per i bimbi americani significa essenzialmente vestirsi in maschera (ma non necessariamente indossare costumi macabri, ci si veste spesso come il supereroe preferito) e mangiare caramelle. I docenti e gli studenti hanno a loro volta spiegato agli ospiti stranieri che nella festività del Giorno dei Morti (proprio come accade nel caso di quella del Dia de Los Muertos) gli “spiriti” sono in realtà le anime dei membri della famiglia che tornano in mezzo ai vivi una volta all’anno per incontrare i loro cari, e portare loro regali. Anime accolte e ricordate con gioia e malinconia. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle misure anti-covid 19 enunciate nell’ultimo DPCM e sarà seguita da future, altre attività di arricchimento linguistico-culturale, anche in video conferenza, nel rispetto della contingenza epidemiologica. L’incontro è stato fortemente sostenuto dal Dirigente dell’I.C “G.B.Nicolosi”, ing. Davide Platania che, ancora una volta ha espresso sentimenti di gratitudine e di stima verso la comunità americana della NAS Sigonella