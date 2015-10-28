#HOLYween - Santuario Maria Ss. della Consolazione.
Sabato 31 ottobre 2015
Santuario Maria Ss. della Consolazione.
ore 20.30: festa aperta a tutti i giovani con musica, giochi e animazione presso i saloni del santuario;
ore 23.15: Santa Messa Solenne aperta a tutti con la collaborazione dei gruppi e delle realtà presenti in Santuario;
ore 00.30: Veglia di Adorazione eucaristica per tutta la notte fino all'alba.
Evento organizzato dal gruppo "Young People Project" della Comunità Magnificat Dominum di Paternò con la collaborazione dei giovani della Pastorale Giovanile Vicariale e dei gruppi attivi al Santuario.