I CONCERTI E GLI EVENTI IN SICILIA DEL 2021 E 2022

Si riparte, finalmente torna la musica dal vivo. Con le limitazioni imposte dal covid ma con tanta voglia di tornare alla normalità. Parte la programmazione di alcuni tour che toccheranno anche la Sic...

Si riparte, finalmente torna la musica dal vivo. Con le limitazioni imposte dal covid ma con tanta voglia di tornare alla normalità. Parte la programmazione di alcuni tour che toccheranno anche la Sicilia, oltre ad eventi nuovi ed altri che usciranno nei prossimi giorni. Un buon calendario che fa ben sperare per il futuro. La musica è vita! Lo abbiamo dimostrato anche nei momenti peggiori di questa pandemia, chiusi in casa e a cantare sui balconi. Mesi duri, che non hanno lasciato un mondo migliore come sembrava all’inizio, ma ci hanno tolto tanto, più di tutto la musica dal vivo, coi suoi live, ma anche i teatri che a breve ripartiranno. Ci contiamo, ci teniamo, l’arte e la cultura sono parte integrante della nostra vita, e abbiamo il bisogno di riprenderci la nostra vita. Si riparte, occhi chiusi e musica a tutto volume!!!

LUGLIO

28 Tosca – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

28 Tango Rouge Company – Messina – Arena Villa Dante;

29 Antonello Venditti – Taormina (ME) – Teatro Antico;

29 Levante – Pollina (Pa) – Teatro Pietrarosa;

29 Tosca – Enna – Festival Stupor Mundi;

30 Antonello Venditti – Taormina (ME) Teatro Antico;

30 Tosca – Partanna (TP) – Più a Sud di Così;

30 Francesco Cafiso – Agrigento – Valle dei Templi;

30 Miracle – Italian Queen Tribute Band – S. Stefano di Quisquina (AG) – Teatro Andromeda;

30 Paolo Fresu, Rubino Bardoscia Trio – Santa Venerina (CT) – Tenuta San Michele;

30 Studio Murena – Ortigia (SR) – Ortigia Sound System Festival;

31 Levante – Castellammare del Golfo (TP) – Piazzale Stenditoio;

31 Aiello – Messina – Arena Villa Dante;

31 Francesco Cafiso – Balata di Pozzallo (RG);

31 Luca Madonia – Catania – Lido Le Palme;

31 Inside Out Pink Floyd Tribute Show – S. Stefano di Quisquina (AG) – Teatro Andromeda;

31 Calibro 35 – Siracusa – Ortigia Sound Festival;

31 Il Quadro di Troisi – Siracusa – Ortigia Sound Festival;

31 Daniela Spalletta & Giovanni Mazzarino – Sortino (SR) – Jazz Festival;

AGOSTO

1 Antonello Venditti – Enna – Castello di Lombardia;

1 Arisa – Partanna (TP) – Anfiteatro Provinciale;

1 Levante – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

1 Noa Noto (SR) Chiostro dei Gesuiti;

1 Francesco Cafiso – Pozzallo (RG);

1 Venerus – Siracusa – Ortigia Sound Festival;

1 Antonio Pandolfo e Marco Manera – Messina – Arena Villa Dante;

2 Arisa – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

2 Mario Incudine – Valderice – Teatro Nino Croce;

2 Tuccio Musumeci – Messina – Arena Villa Dante;

3 Arisa – Enna – Castello di Lombardia;

3 Neri Per Caso – Messina – Arena Villa Dante;

3 Eugenio Bennato – Zafferana Etnea – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

4 Antonello Venditti – Campobello di Mazara (TP) Cave di Cusa;

4 Roberto Lipari – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

4 Eugenio Bennato – Partanna (TP) – Anfiteatro Provinciale;

5 Max Gazzè – Linguaglossa (CT) – Colonnato dei Domenicani;

5 Fabrizio Moro – Taormina (ME) Teatro Antico;

5 Alfredo Rodriguez Trio – Agrigento – Valle dei Templi;

5 Tommaso Cappellato – Agrigento – Giardino della Kolymbethra;

5 Petra Magoni e Ferruccio Spinetti – Milo (CT) – Anfiteatro Lucio Dalla;

6 Max Gazzè – Mazara del Vallo (TP) – Piazza della Repubblica;

6 Diodato – Taormina – Teatro Antico;

6 Nicola Piovani – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

6 Dardust – Castelbuono (PA) – Ypsigrock;

6 Eugenio Bennato – Enna – Castello di Lombardia;

6 Salvator Sobral – Agrigento – Valle dei Templi;

6 Deb & Rose – Agrigento – Valle dei Templi;

6 Mack – Agrigento – Spiaggia di San Leone;

6 Lovesick Duo – Agrigento – Spiaggia di San Leone;

6 Magmafunk Collective – Milo (CT) – Anfiteatro Lucio Dalla;

6 Afro Funk Archestra – Milo (CT) – Anfiteatro Lucio Dalla;

7 Fiorella Mannoia – Linguaglossa (CT) – Colonnato dei Domenicani;

7 Max Gazzè – Messina – Arena Villa Dante;

7 Loredana Bertè – Catania – Villa Bellini;

7 Vinicio Capossela – Gibellina (TP) – Cretto di Burri;

7 Francesco Cafiso – Palermo – Teatro di Verdura;

7 Kokoroko – Agrigento – Valle dei Templi;

7 Fanfara Station – Agrigento – Spiaggia di San Leone;

7 Suleyman Erguner & Mevlana Ensamble Whirling Dervishes – Milo (CT) – Anfiteatro Lucio Dalla;

7 Barbara Casini & Seby Burgio – Sortino (SR) Jazz Festival;

8 Fiorella Mannoia – Messina – Arena Villa Dante;

8 Vinicio Capossela – Piazza Armerina (EN) – Piazza Duomo;

8 Tullio De Piscopo – Agrigento – Valle dei Templi;

8 Selton – Agrigento – Spiaggia di San Leone;

8 Cratere Centrale – Agrigento – Spiaggia di San Leone;

8 Meccaniche Celesti, Tributo a Franco Battiato – Milazzo (ME) – Mish Mash Festival;

8 David Helbock – Milo (CT) – Anfiteatro Lucio Dalla;

8 Stefano Di Battista – Milo (CT) – Anfiteatro Lucio Dalla;

8 Trame – Milazzo – Mish Mash Festival;

9 The Kolors – Petrosino (TP) – Stadio Comunale;

9 Alessio Bondì – Messina . Retronouveau;

9 Adriano – Milazzo (ME) – Mish Mash Festival;

9 Ariete – Milazzo (ME) – Mish Mash Festival;

9 A. Romano – Milazzo (ME) – Mish Mash Festival;

9 Marco Castello – Milazzo (ME) – Mish Mash Festival;

10 Fiorella Mannoia – Castellamare del Golfo (TP) – Piazzale Stenditoio;

10 Vinicio Capossela – Ragusa – Castello di Donnafugata;

10 Gaia – Milazzo (ME) – MIsh Mash Festival

10 Pippo Pattavina – Messina – Arena Villa Dante;

11 Fiorella Mannoia – Enna – Castello di Lombardia;

11 Annalisa – Petrosino (TP) Stadio Comunale;

11 Ariete e Bnkr44 – Alcamo (TP) – Anfiteatro – Ex Cave Orto di Ballo;

11 Rebulaid – Alcamo (TP) – Anfiteatro – Ex Cave Orto di Ballo;

11 Tutti Fenomeni – Milazzo – Mish Mash Festival;

11 Margherita Vicario – Milazzo – Mish Mash Festival;

12 Samuele Bersani – Messina – Arena Villa Dante;

12 Margherita Vicario – Alcamo – Anfiteatro Ex Cave Orto di Ballo;

12 Legno – Alcamo – Anfiteatro Ex Cave Orto di Ballo;

12 Taberna Mylaensis – Tindari (ME) – Teatro Greco;

13 Piero Pelù a Messina – Arena Villa Dante;

13 Samuele Bersani – Zafferana Etnea – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

13 Roberto Lipari – Valderice – Teatro Nino Croce;

13 Bobby Solo – Catania – Lido Le Palme;

13 Eugenio Bennato – Campofelice di Roccella (PA);

15 Niccolò Fabi – Linguaglossa (CT) – Colonnato dei Domenicani;

16 Negrita – Zafferana Etnea – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

16 Subsonica – Messina – Arena Villa Dante;

16 Niccolò Fabi – Noto (SR) – Scalinata Cattedrale;

16 Emma Nolde – Messina – Retronoveau;

17 Subsonica – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

17 Aiello – Messina – Arena Villa Dante;

18 Umberto Tozzi – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

18 Motta, Cordepazze – Agrigento – Piano San Gregorio;

18 Marlene Kuntz, Ikan Hyu – Agrigento – Piano San Gregorio;

18 Enrico Guarneri in “La Scuola delle Mogli – Messina – Arena Villa Dante;

19 Aiello – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino;

20 Gianna Nannini – Enna – Castello di Lombardia;

20 Francesco Renga – Zafferana Etnea (CT) Anfiteatro Falcone e Borsellino;

20 Giovanni Caccamo e Michele Placido – Modica (RG) – Anfiteatro San Giuseppe”U Timpuni”;

20 Daniele Gonciaruk in “Figli delle Stelle” – Messina – Arena Villa Dante;

21 Gianna Nannini – Taormina (ME) Teatro Antico;

21 Massimo Ranieri – Noto (SR) – Scalinata Cattedrale;

21 Francesco Renga – Messina – Arena Villa Dante;

21 Giovanni Caccamo e Michele Placido – Partanna (TP) – Anfiteatro Provinciale;

21 Riccardo Fogli – Catania – Lido Le Palme;

21 Replay Pooh Tribute – Palermo – Istituto Zootecnico Sicilia;

21 La Commare – Valderice – Teatro Nino Croce;

22 Massimo Ranieri – Agira (EN) – Piazza degli Eventi;

22 Mario Biondi – Taormina (ME) – Teatro Antico;

22 ComaCose – Bagheria (PA) – Piccolo Parco Urbano;

22 Giovanni Caccamo e Michele Placido – Catania – Anfiteatro Le Ciminiere;

22 Toti e Totino – Messina – Arena Villa Dante;

23 Gianna Nannini – Campobello di Mazara (TP) – Cave di Cusa;

23 Mario Biondi – Castellamare del Golfo (TP) – Piazzale Stenditoio;

23 Massimo Ranieri – Finale di Pollina (PA) Teatro Parco Urbano;

23 ComaCose – Catania – Villa Bellini;

23 Giovanni Caccamo e Michele Placido – Gela (CL) – Parco Archeologico Mura di Timoleonte;

24 Gianna Nannini – Cefalù (PA) Castello Bordonaro;

26 Fast Animals And Slow Kids – Catania – Villa Bellini;

26 Andrea Scanzi – Castellammare del Golfo (TP) – Arena delle Rose;

27 Gigi D’Alessio – Taormina (ME) – Teatro Antico;

28 Francesco De Gregori – Siracusa – Teatro Greco;

28 Colapesce e Dimartino – Taormina (ME) Teatro Antico;

28 Gigi D’Alessio – Campobello di Mazara (TP) – Cave di Cusa;

28 Denny Napoli in “La Variante Messinese” – Messina – Arena Villa Dante;

28 Paolo Conticini – Valderice – Teatro Nino Croce;

28 Urban Fabula – Sortino (SR) – Jazz Festival;

29 Francesco De Gregori – Ragusa – Arena Piazza Libertà;

29 Franco 126 – Zafferana Etnea (CT) Anfiteatro Falcone e Borsellino;

29 Mario Incudine – Catania – Villa Bellini;

29 Eleonora Bordonaro – Catania – Lido Le Palme;

30 Carl Brave – Taormina – Teatro Antico;

31 Francesco De Gregori – Marsala (TP) – Arena Piazza della Vittoria;

31 Fabio Concato – Zafferana Etnea (CT) Anfiteatro Falcone e Borsellino;

SETTEMBRE

2 Alice Canta Battiato – Messina – Arena Villa Dante;

3 Alice canta Battiato – Siracusa – Teatro Greco;

3 Emis Killa, Jack La Furia, Random e Il Tre – Catania – Villa Bellini;

3 Enrico Brignano – Messina – Arena Villa Dante;

4 Mahmood – Taormina (ME) – Teatro Antico;

4 Enrico Brignano – Ragusa – Arena Villa Libertà;

4 Gaia – Santa Caterina Villarmosa (CL) – Villa Hermosa Festival

4 Sergio Vespertino – Valderice – Teatro Nino Croce;

5 Ermal Meta – Taormina (ME) – Teatro Antico;

5 Alice Canta Battiato – Partanna (TP) – Teatro Provinciale;

6 Alessio Bondì – Palermo – Chiostro della Gam;

7 Max Pezzali – Catania – Villa Bellini;

8 Max Pezzali – Catania – Villa Bellini;

9 James Senese – Catania – Villa Bellini;

11 Emma Jean Thackray – Castiglione di Sicilia – Piazza Madonna della Catena;

13 Enrico Brignano – Taormina (ME) – Teatro Antico;

18 Alex Britti – Palermo – Teatro di Verdura;

26 Haffner Orchestra – Catania – Villa Bellini;

27 Sting – Taormina – Teatro Antico;

OTTOBRE

7 Eugenio Bennato – Pantelleria (TP) – Grande Sud;

26 King Of Convenience – Catania Teatro Metropolitan;

DICEMBRE

11 Inside Out Pink Floyd Tribute – Palermo Teatro Golden;

15 Carmen Consoli – Catania – Teatro Metropolitan;

16 Carmen Consoli – Catania Teatro Metropolitan;

17 Carmen Consoli – Palermo – Teatro Massimo;

18 Carmen Consoli – Palermo – Teatro Massimo;

18 Samuele Bersani – Catania – Teatro Metropolitan;

CONCERTI 2022

FEBBRAIO

22 Massimo Ranieri – Carlentini (SR) Teatro Comunale;

26 Massimo Ranieri – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Teatro Mandanici;

MARZO

22 Caparezza – Catania Palacatania;

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

11 Ultimo – Catania – Stadio Cibali;

12 Ultimo – Catania – Stadio Cibali;

12 Simpleminds – Taormina (ME) Teatro Antico;

15 Claudio Baglioni – Siracusa Teatro Greco;

16 Claudio Baglioni – Siracusa Teatro Greco;

AGOSTO

6 Ben Harper & The Innocent Criminals – Taormina (ME) Teatro Antico;

SETTEMBRE

10 Angelo Pintus – Taormina – Teatro Antico –