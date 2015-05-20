95047

I maiali sono tornati: altra spaccata all’atelier di via Vittorio Emanuele

La notte scorsa un'Alfa Romeo lanciata contro la vetrata. E per martedì prossimo il prefetto ha convocato il Comitato per la sicurezza

A cura di Anthony Distefano
20 maggio 2015 08:43
Paternò
News
95047.it Di nuovo. Senza pudore. A colpo sicuro con un’Alfa Romeo a marcia indietro per una spaccata ai danni del negozio d’abbigliamento Sam di via Vittorio Emanuele. E’ accaduto la notte scorsa. Un replay rispetto a quanto era già accaduto nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio scorso. La scena è stata grottescamente la stessa. Identica. Vetrata distrutta e allarme che è scattato inesorabile. Morale? La morale è semplice: nessuno ha visto o sentito. Non vi sono testimoni. Va bene che l’azione è stata fulminea ma il botto, il fragore, è stato comunque enorme. Sul posto, si sono precipitate più pattuglie dei carabinieri che adesso indagano sull’episodio e che grazie all'arrivo immediato sono riusciti a sventare quello che avrebbe potuto essere un altro colpo pesantissimo. Resta il danno, non solo economico.

Spaccata
Spaccata
Una spaccata che ha il sapore più che amaro della beffa. Proprio in queste ore il prefetto, infatti, ha convocato - per il prossimo martedì - il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. E al di là dell’aspetto burocratico della faccenda, la domanda diventa: servirà a qualcosa?

