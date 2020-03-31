I SOLDI ELARGITI DALLA REGIONE AI COMUNI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

Con la delibera n. 124 del 28 marzo 2020 la Regione Sicilia delibera al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del CODID-19: di destinare le risorse POC 2014/20...

Con la delibera n. 124 del 28 marzo 2020 la Regione Sicilia delibera al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del CODID-19: di destinare le risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, rispettivamente per 70 milioni di euro e per 30 milioni di euro, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro

I soldi elargiti per la provincia di Catania, in fondo all'articolo la delibera completa, con i relativi importi.

NOTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti, diventeràbellissima Paternò

"L’arrivo di 952 mila euro destinati alla Città di Paternò, predisposti dal Governatore Nello Musumeci e dal Governo regionale come contributo economico da suddividere alle famiglie in piena crisi, è una notizia che ci incoraggia. Sono giorni che vanno ben oltre la quarantena è che hanno devastato una società fatta di tanti lavoratori precari: ma nelle stesse condizioni ci sono tantissime attività commerciali i cui gestori, già da domani, saranno chiamati ad affrontare spese che rischiano di portare al fallimento.

C’è una bomba sociale pronta ad esplodere. L’augurio è che lo stanziamento da 100 milioni (per tutti i Comuni) voluto dalla Regione e destinato esclusivamente all’assistenza alimentare, possa essere freno all’emergenza e supporto minimo a chi nella debolezza del mercato del lavoro faticava già ieri a portare a malapena 30 euro al giorno a casa.

Restiamo uniti".