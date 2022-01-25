IERI NOTTE A PATERNO' RAGGIUNTI I MENO 1.6 GRADI CENTIGRADI

L'impulso freddo balcanico che a inizio settimana ha portato nevicate a quote molto basse al Sud, localmente anche in pianura, si sta già esaurendo e al suo posto torna a rinforzare l'immancabile anti...

L'impulso freddo balcanico che a inizio settimana ha portato nevicate a quote molto basse al Sud, localmente anche in pianura, si sta già esaurendo e al suo posto torna a rinforzare l'immancabile anticiclone che ci tiene compagnia fin da dicembre

La temperatura ieri notte, 25 Gennaio 2022 a Paternòè arrivata sotto lo zero. Sono le rilevazione del SIAS, sistema informativo agrometeorologico siciliano, che nella rilevazione delle temperature più basse, ha evidenziato il crollo della colonnina di mercurio, tra le 00 e le ore 02 , periodo orario in cui la temperatura è scesa sotto lo zero, registrati nella stazione di rilevamento di Paternò.

Quella di oggi, 25 gennaio, è stata la giornata più fredda dell’anno (fino ad adesso) in cui la temperatura ha raggiunto al massimo i 10 gradi.

Tempo previsto per Mercoledì 26 gennaio

Fin dalle prime ore del mattino avremo generali condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso, specie lungo il settore settentrionale dell’isola dove saranno possibili delle precipitazioni sparse da deboli a moderate per lo più sul messinese, risultando a carattere nevoso inizialmente attorno ai 700-800 metri, ma con tendenza ad un ulteriore incremento della quota neve specie nella seconda parte della giornata.

Altrove il tempo risulterà più asciutto con locali ampie schiarite lungo il settore meridionale dell’isola.

I venti saranno da deboli a moderati dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in generale aumento.