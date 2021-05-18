IKEA RITIRA DAL MERCATO I PIATTI, LE CIOTOLE E LE TAZZE DELLE SERIE HEROISK E TALRIKA PER IL RISCHIO DI ROTTURA E USTIONI.

Ikea ha ritirato dal mercato e richiamato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika perché “questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande...

Ikea ha ritirato dal mercato e richiamato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika perché “questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi”. Le due linee comprendono ciotole, ciotoline, piatti piani, fondi e tripartiti e tazze in plastica Pla da fonti rinnovabili, per un totale di nove prodotti diversi.

IKEA invita tutti i clienti che hanno acquistato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie HEROISK e TALRIKA a non utilizzarli e a riportare i prodotti al negozio IKEA più vicino per ricevere il rimborso.

La sicurezza è da sempre una priorità per IKEA. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti.

Per questo, in via precauzionale, stiamo ritirando dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie HEROISK e TALRIKA. Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi.

I clienti possono riportare gli articoli HEROISK e TALRIKA in qualsiasi negozio IKEA, dove riceveranno il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale.

Ci scusiamo per eventuali disagi provocati.

Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 924646.