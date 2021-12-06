IL 9 DICEMBRE APRE IL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE SAN MARCO DI CATANIA

Domani, martedì 7 dicembre, alle 10, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, l’assessore reg...

Domani, martedì 7 dicembre, alle 10, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, il rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, con il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, l’arcivescovo metropolita Salvatore Gristina e il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria policlinico “G. Rodolico-San Marco” Gaetano Sirna, consegneranno alla città il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale San Marco, nel quartiere di Librino.

La nuova struttura di emergenza-urgenza, la quarta della città, aprirà al pubblico giovedì 9 dicembre alle ore 9. L’Azienda ospedaliero universitaria è così in grado di assicurare un’assistenza in emergenza-urgenza che copre l’utenza di un’area molto vasta del territorio etneo: dalla parte Sud, dove sorge il San Marco, alla parte Nord del capoluogo dove, già dal 2018, opera il Pronto soccorso dell’altro presidio aziendale, il “Gaspare Rodolico” di via Santa Sofia.

A supporto del nuovo polo di emergenza, l’Azienda ha recentemente avviato le attività di altre due Unità operative complesse – Ortopedia e Chirurgia vascolare – e un servizio di endoscopia.