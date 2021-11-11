IL CATANESE RICCARDO RAVALLI MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE: IL TRONISTA DI “UOMINI E DONNE” AVEVA 39 ANNI

Lutto nel mondo della tv: è morto Riccardo Francesco Ravalli, cavaliere di 39 anni del trono over di Uomini e Donne.

Originario di Catania ma viveva a Pistoia, a Pieve a Nievole, albergatore, nel 2020 era finito in tv per corteggiare la dama Daniela Di Napoli, grazie alla partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi.

La relazione tra i due non è mai decollata e, dopo un flebile tentativo di trovare l'anima gemella nel noto dating show di Canale 5, l'ex albergatore aveva abbandonato la trasmissione.

L’incidente stradale che lo ha portato via è avvenuto attorno alle ore 12,30 del 10 novembre: secondo la ricostruzione della Gazzetta di Mantova, Ravalli stava guidando un furgone quando si è scontrato con un mezzo pesante.

Nonostante i tentativi degli operatori sanitari, per Riccardo non c’è stato nulla da fare. Sono state fatte alcune ipotesi riguardo alla dinamica dell’incidente: un colpo di sonno o un malore, così come una distrazione che purtroppo è stata fatale.

La salma è stata trasportata al cimitero di Coviolo a disposizione del magistrato di turno che si occupa dell’incidente.

In tanti l’hanno ricordato sui social. Addolorata Luisa Anna Monti che l’ha ricordato su Instagram: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”. Incredulo e commosso Fralof di Più Donna che l’aveva intervistato numerose volte per la sua rubrica su Instagram e che l’ha ricordato su Stories.