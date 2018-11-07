IL CATANIA PIANGE I MORTI DI CASTELDACCIA: “PALERMO RIALZATI”

Emozionante striscione da parte dei tifosi del Catania durante il derby di Serie C contro il Siracusa. All’inizio della gara sono anche stati osservati dieci minuti di silenzio da parte della tifoseri...

Emozionante striscione da parte dei tifosi del Catania durante il derby di Serie C contro il Siracusa. All’inizio della gara sono anche stati osservati dieci minuti di silenzio da parte della tifoseria in memoria delle vittime di Casteldaccia.

“Piangiamo i nostri morti, sentiamo lo stesso dolore. Noi siamo la Sicilia, Palermo rialzati!“, queste le parole utilizzate per esprimere tutta la vicinanza a un popolo che si è unito nel dolore. Una tragedia, quella di Casteldaccia, che ha unito tutti.