IL CORONAVIRUS NON FERMA I FESTEGGIAMENTI DI PASQUA, A PALERMO BARBECUE SUI TETTI - VIDEO

Vietato fare scampagnate per Pasqua. E a Palermo la gente si organizza .. sui tetti delle case, come si vede in questi video.E' una giornata di Pasqua surreale quella vissuta in città. Poche le person...

Vietato fare scampagnate per Pasqua. E a Palermo la gente si organizza .. sui tetti delle case, come si vede in questi video.

E' una giornata di Pasqua surreale quella vissuta in città. Poche le persone in giro anche se qualcuno è incappato nei posti di blocco.

Ma ci sono anche scene come questa.

Il video, che sta letteralmente spopolando sui social, ha lasciato basati in molti, tra cui anche il consigliere comunale di Più Europa Fabrizio Ferrandelli, che ha pubblicato il video.

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/04/palermo.mp4