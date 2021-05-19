Mattia, giovane talento Paternese, a solo 8 anni diventa campione regionale 2020 motocross ACSI categoria 50 cc.Si è svolta, infatti, la premiazione del campionato regionale motocross ACSI 2020, rinvi...

IL GIOVANE CAMPIONE PATERNESE MATTIA BORZI' CAMPIONE REGIONALE MOTOCROSS

Si è svolta, infatti, la premiazione del campionato regionale motocross ACSI 2020, rinviata più volte causa covid, che ha visto vincitore il piccolo pilota paternese Borzì Mattia, nella categoria 50 cc al primo anno di gare a livello agonistico.

Il pilota paternese e stato premiato nella pista MX Play Park di Agnone bagni dove il prossimo 23 maggio si disputerà la seconda prova del campionato nazionale ACSI 2021che quest'anno lo vede impegnato nella categoria 65 debuttanti, categoria in cui ha già conquistato il terzo posto nella prima gara che si è svolta nella pista MX Maddalena Valley di Caltagirone.

Mattia ha iniziato a soli 6 anni a correre con il cross, dove ha conosciuto il suo amico d'avventura Vincenzo Puleo, e insieme affronteranno questo percorso sostenendosi a vicenda.

Orgoglioso di portare questo risultato a livello regionale nella sua Paternò, la città madre che merita sicuramente di più