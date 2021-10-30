IL PATERNESE FRANCO TARTARESO NOMINATO CAVALIERE DELL'ORDINE PONTIFICIO DI SAN GREGORIO MAGNO

Nel mese scorso con Decreto della Santa Sede, firmato dal Segretario di Stato il nostro concittadino Franco Tartareso è stato insignito del titolo di cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno, una d...

Nel mese scorso con Decreto della Santa Sede, firmato dal Segretario di Stato il nostro concittadino Franco Tartareso è stato insignito del titolo di cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno, una delle più importanti onorificenze conferite dallo Stato Vaticano.

L'Ordine di San Gregorio Magno, istituito il 1° settembre 1831 da Papa Gregorio XVI, è un Ordine di Prima Classe ed ha diritto di precedenza sull'Ordine di Malta e sull'Ordine del Santo Sepolcro, inoltre gode il privilegio del saluto militare delle Guardie Svizzere.

La cerimonia di lettura della Bolla Pontificia e della consegna da parte dell'Arcivescovo di Catania Salvatore Gristina è avvenuta oggi 30 ottobre 2021 nella Cattedrale di Catania, alla presenza dei famigliari ed in rappresentanza della città, il primo cittadino Nino Naso.

Congratulazioni al Signor Tartareso per il riconoscimento da parte di tutta la redazione di 95047.it