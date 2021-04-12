Il Paternò non sa più vincere: col Troina finisce 0-1. Adesso la classifica fa paura

Continua il momento no del Paternò che, nella 25° giornata del campionato di Serie D girone I, perde 0-1 in casa col Troina di Peppe Mascara. Decisivo per gli ospiti il goal all’84° di Aperi. Per i ro...

Continua il momento no del Paternò che, nella 25° giornata del campionato di Serie D girone I, perde 0-1 in casa col Troina di Peppe Mascara. Decisivo per gli ospiti il goal all’84° di Aperi. Per i rossazzurri, che non vincono da più di un mese (l’ultimo successo risale al 7 marzo col Licata), è la quinta partita senza successi (3 pareggi e 2 sconfitte), che complica maledettamente la corsa salvezza degli etnei, adesso quattordicesimi ed in zona playout.

Il Paternò scende in campo con il solito 3-5-2 schierato da mister Catalano, con Cavalli tra i pali, Mazzotti, Guarnera e Bontempo in difesa, Puglisi, Truglio, Camilleri, Scapellato e Santapaola a centrocampo, La Piana e Guillari sono i due riferimenti offensivi. Rossazzurri con l’intenzione di vendicare il pesante 3-0 subito all’andata, ma allo stesso tempo con addosso tanta pressione vista l’importanza della gara, uno scontro diretto per evitare i playout. E proprio l’importanza della posta in palio ha reso la partita molto bloccata e con pochissime palle goal. Al 15° Guillari lancia Scapellato in campo aperto, ma un’uscita ai limiti della propria area di rigore di Aiolfi sventa il pericolo. Al 26° La Piana, dopo la respinta del difensore ospite, calcia al volo dai 20 metri, ma la sua conclusione finisce altissima. Al 34° Truglio è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Di Stefano. L’ultima occasione della prima frazione è per Guillari, ma il suo tiro da fuori area è respinto da Mbaye.

Nel secondo tempo i rossazzurri rientrano dagli spogliatoi più convinti, ma quello che manca agli uomini di Catalano è la precisione nelle giocate decisive. Guillari prova l’eurogoal dai 40 metri, la sua parabola però termina larga. Qualche minuto più tardi, sulla punizione di Camilleri, Padovani anticipa di un soffio Scapellato. Lo stesso centrocampista paternese è bravo sul ribaltamento di fronte a chiudere in scivolata una potenziale ripartenza degli ospiti. Al 65° La Piana calcia a botta sicura sull’assist di Scapellato, infrangendosi ancora una volta contro il muro Mbaye, che respinge col corpo. Al 72° il Paternò rischia di pagare caro il primo errore difensivo: Zappalà e Guarnera non si intendono, Padovani ne approfitta per rubare il pallone, involarsi verso l’area e scagliare una botta terrificante verso la porta di Cavalli, ma per fortuna dei padroni di casa il suo tiro si infrange sull’incrocio dei pali. Padovani è comunque decisivo al 84°, quando serve un cross al bacio per Aperi, il quale di testa insacca il goal del vantaggio ospite. La reazione del Paternò è affidata a qualche lancio lungo in area di rigore che però non sortisce nessun effetto, condannando i rossazzurri ad una pesante sconfitta. Con i tre punti infatti il Troina supera gli etnei, che rimangono fermi a 28 punti.

Nelle altre partite del girone I, vittorie larghe per le due squadre di Messina. Anche la Gelbison segue il passo delle due siciliane, vincendo 2-1 col Marina di Ragusa. Vittoria di misura dell’Acireale sulla Cittanovese. Pari nella sfida salvezza tra Dattilo e Santa Maria Cilento. Colpo del Rende sul campo del Roccella. Finisce 0-0 la sfida tra Rotonda e Biancavilla. Rinviata San Luca-Licata.

GIANLUCA RUFFINO